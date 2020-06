Hardi N. toont berouw over aanslagplannen

Arnhemmer Hardi N. (36), die terechtstaat voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en het leiden van een terroristische organisatie, heeft woensdagmiddag in de rechtbank in Rotterdam berouw getoond. „Er gaat geen dag voorbij dat ik geen spijt heb”, zei de hoofdverdachte van de Arnhemse terreurzaak.

„Alles waar ik van wordt verdacht druist 100 procent in tegen mijn religie en de menselijkheid”, zei N. op de derde zittingsdag van het strafproces. N. zegt dat hij is uitgelokt en gehersenspoeld, volgens hem door AIVD-agenten. „Dat ik ooit zo naïef en dom ben geweest, dat ik me heb laten verleiden door twee figuren. Ik ben nu keihard met de imam aan het werk om het gif uit mezelf te krijgen.”

N. werd in september 2018 opgepakt in een vakantiehuisje in Weert, waar hij met drie medeverdachten bomvesten en wapens in ontvangst nam van infiltranten van de politie. Volgens justitie is Nederland hiermee aan een aanslag ontsnapt. „Op het moment van de arrestatie ging al de knop om”, vertelde N, die eerder is veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het kalifaat Islamitische Staat en onder toezicht stond van de reclassering. Hij verzweeg voor de reclassering zijn dubbelleven. „Oprecht veranderen is nu het enige wat ik kan doen.”

N. zegt een boek te willen schrijven om jongeren te waarschuwen voor radicalisering en wil in de toekomst ook lezingen gaan geven. „Het is niet laf om te veranderen. Op de TA (terroristenafdeling) in Vught was ik de eerste die de baard afschoor. En ik geef ook vrouwen tegenwoordig weer een hand.”

Op de vraag van de rechter of hij zijn aanslagplannen had doorgezet, antwoordde N: „100 procent nee. Ik was wel besmet met de ideologie. Ik was er al jaren mee bezig, maar die aanslag had 100 procent niet plaatsgevonden.”

De officier van justitie vindt dat als N. echt spijt heeft, hij ook uitgebreid over de gebeurtenissen moet verklaren in de rechtbank. Tot nu beroept hij zich op zijn zwijgrecht. „Bij afrekenen met het verleden, hoort ook verantwoording afleggen. U vraagt aan de rechtbank, om u te geloven. ik stel daar tegenover, dat het ontzettend ingewikkeld is iemand te geloven die geen openheid van zaken geeft”, zei de officier van justitie.

Het strafproces gaat vrijdag verder. Dan komt het OM met de strafeisen voor de zes Arnhemmers.