Harderwijk: Minder overlast asielzoekers dankzij harde aanpak

De harde aanpak van overlastgevende asielzoekers in Harderwijk lijkt vruchten af te werpen. Volgens de Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik is het aantal aangiftes en incidenten rond deze groep in het laatste kwartaal van 2019 gehalveerd ten opzichte van de eerdere kwartalen in het afgelopen jaar.

Burgemeester Van Schaik maakte de cijfers woensdag bekend tijdens een bezoek van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan de gemeente.

„Dat laat zien dat we overlast aan kunnen pakken als we goed samenwerken”, zei de staatssecretaris. „Maar we zijn er nog niet. Samen met onder meer de gemeente zetten we in op het verder terugdringen van de overlast de komende tijd. Want overlast is onacceptabel.”

Signalen

Gemeente, politie, openbaar ministerie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werken intensief samen in een „lik-op-stukbeleid.” Ze bespreken welke bewoners van het azc overlast geven en hoe daartegen op te treden. Van Schaik: „Het blijft belangrijk dat inwoners en ondernemers signalen van ongewenst gedrag doorgeven. Dan weten we wat er speelt en kunnen politie, OM en gemeente samen effectief werken aan oplossingen.”

In september luidde Van Schaik de noodklok. Het liep de spuigaten uit met criminaliteit, veroorzaakt door bewoners van het azc. Door het gestegen aantal diefstallen zouden Harderwijkers winkelcentrum Tweelingstad mijden, aldus Omroep Gelderland.