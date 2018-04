Harderwijk koerst aan op koopzondagen

De kans is groot dat de winkels in Harderwijk deze zomer open mogen. Enkele fracties hebben aangekondigd donderdagavond daarover een motie in te dienen.

Tot nu toe zijn er geen koopzondagen in Harderwijk. De openstelling was lange tijd onderwerp van debat. ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang hielden de koopzondagen tegen. Onenigheid in de fractie van Gemeentebelang leek de stemming te laten kantelen. Een ex-lid van deze fractie probeerde in maart met een motie de koopzondagen er door te krijgen. Op de avond dat er zou worden gestemd, bleken twee voorstanders echter afwezig te zijn.

Sinds de verkiezingen is er echter een meerderheid voor openstelling. Harderwijk Anders, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben nu samen 18 van de 29 zetels. De kans is aanzienlijk dat het CDA zich niet zal verzetten tegen de zondagsopenstelling.

De indieners van de motie willen een voorlopige verruiming van de Verordening Winkeltijden. Ze stellen voor om in juni, juli, augustus en september winkels de gelegenheid te geven om ’s middags open te gaan.