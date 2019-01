Hardere strijd dierenorganisaties en boeren

In aanloop naar een Kamerdebat over dieren in de veehouderij donderdag, kruisen dierenwelzijnsorganisaties en varkenshouderijen andermaal de degens. Animal Rights bracht maandag opnieuw beelden naar buiten van een smerige varkensstal, waarin zeugen en hun biggen volgens de organisatie onder „afgrijselijke condities” leven. Animal Rights vraagt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in te grijpen bij de stal, die in de omgeving van Venray zou staan.

„De levensomstandigheden van deze dieren zullen door ieder fatsoenlijk mens als onacceptabel worden beschouwd”, stelt Erwin Vermeulen, campagneleider bij de dierenwelzijnsorganisatie.

Landbouworganisatie LTO Nederland begint maandag juist met de onlinecampagne #boerenhoudenvandieren. „Het is een onderdeel van een bredere campagne tegen dierenextremisme. Er moet een einde komen aan het inbreken en het bedreigen, stalken en intimideren van boeren en hun gezinnen”, zegt Esther de Snoo van de LTO. Volgens haar houden boeren juist van hun dieren. „Anders zouden ze er niet mee werken en er ’s nachts hun bed voor uitgaan”.

LTO Nederland maakte eerder al bekend Animal Rights te gaan aanpakken wegens „illegaal verkregen beelden” bij boerenbedrijven. Vermeulen van Animal Rights stelt dat als zij de beelden niet maken, niemand van de omstandigheden zou weten waarin de dieren in Nederlandse stallen leven en lijden. „En waartegen dus ook niemand zou kunnen opstaan en optreden.”