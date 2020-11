Hardere aanpak Roosendaal in strijd tegen overlast

Burgemeester Han van Midden heeft voor delen van de gemeente Roosendaal hardere maatregelen ingesteld vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen waarbij zwaar vuurwerk werd afgestoken en brand werd gesticht. Sinds woensdag geldt in de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand een noodverordening, waardoor mensen die daar niets te zoeken hebben de wijk niet in mogen.

Ook is het daar verboden om vuurwerk op zak te hebben, evenals voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om molotovcocktails, glaswerk, stenen, stokken en kettingen, meldt de gemeente.

De noodverordening duurt zeker twee weken. Overtreding ervan kan een gevangenisstraf tot drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro opleveren.

Het is al enkele dagen onrustig in de Brabantse gemeente. Zo zijn er dinsdag en woensdag vijf mensen aangehouden. In heel Roosendaal gold sinds dinsdag al een samenscholingsverbod, waardoor groepen van drie of meer mensen ook verboden zijn. Desondanks gingen veel jongeren de straat op en staken vuurwerk af.