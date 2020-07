‘Harder in Suriname naar voortvluchtige Gerel P. zoeken’

Het Openbaar Ministerie moet op meer plaatsen in Suriname de voortvluchtige handlanger van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, Gerel P., proberen te vinden. De 37-jarige P. wordt verdacht van onder meer betrokkenheid bij liquidaties en een een dubbele liquidatiepoging in een weiland bij Noordeloos in 2016. Hij wist in 2017 uit de gevangenis in Suriname te ontsnappen en is sindsdien spoorloos.

Tijdens een inleidende zitting tegen hem woensdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol liet de officier van justitie weten dat het de politie in Suriname nog niet is gelukt zijn verblijfplaats te achterhalen. Op het laatst bekende adres is een leegstaand bedrijf gevestigd. P. staat niet in het Surinaamse bevolkingsregister. De rechtbank meent echter dat justitie ook naar het adres van een vriend van P. moet kijken, dat had hij opgegeven bij de vreemdelingenpolitie. Daar werd hij in 2017 gearresteerd.

P. zou in december 2016 twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar oud hebben neergeschoten in een weiland bij Noordeloos. Justitie vermoedt ook dat P. als uitvoerder werkte voor de onlangs gearresteerde Taghi en Saïd R en bij meerdere liquidaties betrokken is. Hij wordt gezien als schutter bij onder meer de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker. Die werd in 2015 bij zijn woning in Huizen gedood. Ook zou P. in contact staan met een verdachte in het proces rond motorclub Caloh Wagoh, die meerdere liquidaties voor Taghi zou hebben uitgevoerd.

P. werd in maart 2017 op verzoek van de Nederlandse autoriteiten gearresteerd in Suriname. Hij zou uitgeleverd worden, maar wist een kleine twee weken later te ontsnappen door een bewaker te bedreigen met een wapen. De vuurwapengevaarlijke P. staat op de opsporingslijst van de politie. Het Openbaar Ministerie verdubbelde eerder dit jaar het tipgeld tot 30.000 euro voor degene die de gouden tip heeft die leidt naar zijn verblijfplaats.

De zaak staat januari volgend jaar opnieuw op de rechtbankagenda.