„Hardenberg meest toegankelijk met beperking”

Hardenberg is wat toegankelijkheid betreft een voorbeeld voor de rest van Nederland, oordeelt een jury van deskundigen. De gemeente in Overijssel is uitgeroepen tot ‘meest toegankelijke gemeente’. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en juryvoorzitter Otwin van Dijk maakten de winnaar zaterdag bekend in tv-programma Kassa.

Volgens de jury heeft Hardenberg een „gewoon-doen-aanpak” om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking goed mee kunnen komen in de samenleving. „De gemeente toont lef en durft regels aan de kant te schuiven.” Hardenberg heeft bijvoorbeeld op iedere afdeling van het gemeentehuis een beleidsmedewerker die toegankelijkheid moet promoten.

Ook wat betreft het arbeidsmarktbeleid is de gemeente volgens de jury goed bezig. Daarin staat iemands talent centraal en niet iemands beperking.

De verkiezing begon vorig jaar met een enquête onder mensen met een beperking over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld het stadhuis, openbaar vervoer en sportaccommodaties in hun eigen gemeente. Bij de vijf gemeenten die het hoogst werden gewaardeerd werd de toegankelijkheid aan een nadere inspectie onderworpen. De top vijf bestond naast Hardenberg uit Ermelo, Zwolle, Katwijk en Goes.

In de jury zaten onder meer bestuurders van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het verbeteren van de positie van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.