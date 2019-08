Harde wind speelt evenementen parten

In verband met de harde wind zijn enkele evenementen die dit weekend op de agenda stonden afgelast. Vooral in de kustprovincies nemen organisatoren het zekere voor het onzekere. Hier en daar zijn braderieën geschrapt, waaronder die in Hoek van Holland. Het KNMI heeft voor de kustprovincies in elk geval code geel afgegeven.

In Rijnsburg (Zuid-Holland) gaat de Flower Parade niet door. Tegen Omroep West zei de organisator van het bloemencorso dat dat in 74 jaar nog nooit is gebeurd, „maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind”. De 65 versierde wagens zijn in plaats daarvan te zien in Bloemenveiling Royal FloraHolland.

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld vanwege de storm. „Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8 brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding”, verklaart de organisatie op haar site. Vliegveld Midden Zeeland schrapt zaterdag de vliegdagen (demonstraties en rondvluchten) die overigens zondag wel gewoon doorgaan.

Zondag is de zwemtocht Den Helder naar Texel afgelast. „Op dit moment verwachten we op het startmoment windkracht 8 en een golfhoogte rond de 2,5 meter. Dat zijn omstandigheden waarbij wij als organisatie de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden niet kunnen waarborgen”, meldt de organisatie.