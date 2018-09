Harde kritiek van Oxfam Novib

Oxfam Novib heeft geen goed woord over voor het kabinetsbeleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. „Er komt de komende jaren onder de streep nauwelijks budget bij om de grote ambities voor de meest kwetsbare landen waar te maken”, zegt directeur Farah Karimi van Oxfam Novib.

Volgens haar beloofde het regeerakkoord een terugkeer naar een budget van 0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) voor ontwikkelingssamenwerking. „Maar de trend is dalend: in percentage gaat het budget nog jaren omlaag en eind van deze kabinetsperiode komen we uit op 0,54 procent van het BNI”, aldus Karimi.

Oxfam Novib roept de fractievoorzitters van D66 en ChristenUnie op woensdag in de Algemene Politieke Beschouwingen een begin te maken om de kortingen terug te draaien. De twee partijen komen volgens Karimi in woord altijd op voor ontwikkelingssamenwerking.