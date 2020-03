Harde aanpak en zware strafeisen tegen ‘coronamisbruikers’

Tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de coronacrisis wordt hard opgetreden. Het Openbaar Ministerie zal hen snel oppakken en zware straffen eisen. „Dit soort gedrag wordt niet getolereerd”, zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.

De afgelopen tijd waren er de nodige mensen die agenten in het gezicht spuugden of op openbare plekken opzettelijk mensen in het gezicht hadden gehoest en daarbij claimden het besmettelijke virus onder de leden te hebben. „Het OM zal dit soort strafbare feiten waar mogelijk binnen drie dagen via het supersnelrecht aan de rechter voorleggen”, laat het OM weten. „Wij zijn afhankelijk van mensen met vitale beroepen zoals bijvoorbeeld politie, hulpverleners, handhavers van de noodverordening en winkelpersoneel. Zij verdienen onze bescherming en respect.”

Strafbare feiten zijn onder meer het bedreigen met besmetting van hulpverleners, agenten en winkelpersoneel, corona-gerelateerde babbeltrucs, opruiïng bijvoorbeeld door nepnieuws te verspreiden en oplichting door in nepmedicijnen te handelen.

Woensdag deed de politie aangifte tegen een 35-jarige man die op station Utrecht Centraal meerdere malen in de richting van agenten had gespuugd en daarbij dreigde hen te besmetten met het coronavirus. De snelrechtzitting van deze man is gepland op woensdag 1 april. Dinsdagochtend werd een 52-jarige automobilist uit Nieuw Beerta staande gehouden, waarna hij een agent vol in zijn gezicht hoestte en „mijn kameraad heeft corona” zei. Een man die afgelopen week bij de daklozenopvang in Leeuwarden werd opgepakt, snotterde vervolgens de hele verhoorkamer onder en vertelde de agenten dat hij ze „ziektes” ging geven.

De politierechter in Den Bosch behandelt woensdag een zaak van een man die onder meer richting voorbijgangers zou hebben gekucht en daarbij met de besmettelijke ziekte zou hebben gedreigd. Afgelopen vrijdag veroordeelde de politierechter in Den Haag een ‘coronahoester’ uit Noordwijkerhout tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk.