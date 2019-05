Harddrugs gevonden in viskar

Twee inwoners van Santpoort-Noord (Noord-Holland) zijn woensdag aangehouden, meldde de politie vrijdag. De 35-jarige man wordt verdacht van drugshandel en witwassen, de 33-jarige vrouw van witwassen. Bij doorzoekingen van de woning van de man, en ook in een viskar en een garagebox zijn grote hoeveelheden harddrugs gevonden en illegale sigaretten.

De viskar, twee auto’s, een scooter en een paar duizend euro cash is in beslag genomen. De man zit vast in beperking, de vrouw is weer op vrije voeten gesteld. Het duo gaf veel meer uit dan dat ze als inkomsten opgaven en ook dat maakte ze verdacht.

De politie kwam de man op het spoor door alerte burgers die anoniem melding hadden gedaan van verdachte activiteiten. Daarop begon de recherche een onderzoek, samen met de gemeente Velsen en het Openbaar Ministerie.