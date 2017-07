Hansa Market: 40.000 advertenties per dag

Dagelijks werden 40.000 advertenties geplaatst en 1000 bestellingen gedaan. De criminele marktplaats Hansa Market telde vorig jaar 1765 verkopers. In de maand tijd dat Hansa Market onder controle van de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie stond, waren er precies 50.000 transacties, grotendeels voor soft- en harddrugs.

De autoriteiten kwamen de afgeschermde internethandel op het spoor na een tip van een internetsecuritybedrijf. Vervolgens werden twee hoofdverdachten getraceerd in het Duitse Siegen, twee beheerders van 30 en 31 jaar.

Uit informatie van de FBI bleek dat de Amerikanen vrijwel gelijktijdig bezig waren om de criminele marktplaats AlphaBay uit de lucht te halen. Klanten van AlphaBay waren overgestapt naar Hansa Market, zonder te beseffen dat de server net in Amsterdam via Litouwen onder controle was gebracht van de Nederlandse opsporingsautoriteiten. Zo ontstond de ideale fuik voor politie en OM om zicht te krijgen op de verborgen drugshandel. Tienduizenden onversleutelde berichten tussen verkopers en kopers over bestellingen werden zo onderschept.

Zo werd van een flink aantal bestellingen het afleveradres achterhaald. Circa 10.000 buitenlandse adressen van kopers op Hansa Market zijn inmiddels doorgegeven aan Europol.

Landelijk cyberofficier Martijn Engberts van het Openbaar Ministerie toonde zich donderdag verguld met de vangst. Het is het eerste succes van de speciale eenheid Darkweb van het Team High Tech Crime, dat onlangs werd opgericht. De grootste winst is volgens hem dat kopers en verkopers zich voorlopig niet veilig meer zullen wanen op criminele marktplaatsen, omdat altijd de mogelijkheid bestaat dat de autoriteiten meekijken. „Wij willen niet dat er dit soort criminele vrijplaatsen op internet bestaan”, aldus Engberts.