Hania terecht, verdachte aangehouden

De 12-jarige Rotterdamse scholiere Hania die was vermist, is weer terecht. Dat heeft de Rotterdamse politie vrijdag bekendgemaakt op Twitter.

De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden in de zaak. Het gaat om de man die werd gezocht in verband met de vermissingszaak, een 50-jarige Amerikaan.

De twee zijn gevonden in een hotel in het centrum van Rotterdam. De familie van Hania is als eerste op de hoogte gebracht.

De politie kon nog niet zeggen hoe Hania eraan toe is. „Onze collega’s gaan met haar in gesprek om een beter beeld te krijgen van hoe het met haar gaat en wat er is gebeurd”, aldus een politiewoordvoerder.

Een woordvoerder van de familie van Hania zei tegen De Telegraaf dat ze enorm blij zijn dat ze hun zusje en dochter weer in de armen kunnen sluiten. Sinds donderdagavond hebben ze niet meer geslapen. Volgens de krant is het meisje in goede gezondheid teruggevonden en keert ze vrijdagavond terug naar huis.

De man die is aangehouden, heeft geen strafblad in Nederland, zo liet het OM eerder op vrijdag weten. De Telegraaf had vrijdag op basis van anonieme bronnen gemeld dat de Amerikaan een strafblad heeft vanwege seksueel misbruik van minderjarigen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een AMBER Alert verstuurd vanwege de vermissing van Hania. Zij was donderdag rond 12.30 uur vertrokken van haar school, maar kwam niet thuis aan. Ze had haar docent verteld dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek is echter gebleken dat ze helemaal geen afspraak had. De politie kreeg in de zaak tientallen tips.