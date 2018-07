Handvol tips over in 1991 vermoorde vrouw

De politie heeft een „handvol” tips binnengekregen over de zaak van de in 1991 vermoorde 24-jarige Gerrie Schellekens uit Eindhoven. Deze week had het coldcaseteam onder meer in regionale media opnieuw aandacht gevraagd voor de gewelddadige dood van de vrouw.

Over de waarde van de tips kan een woordvoerder van de politie nog niets zeggen. Hij kan ook nog niet vertellen of de tips meer informatie geven over wie ‘Toon’ is, de man met wie Schellekens een afspraakje zou hebben gehad rond de datum van haar vermissing.

Schellekens verdween begin juni 1991, ze was voor het laatst in haar woonplaats Eindhoven gezien. Een maand later wordt haar lichaam zo’n 15 kilometer verderop bij de bossen in Vessem gevonden. Ze blijkt te zijn doodgeslagen. Een verdachte is nooit aangehouden.