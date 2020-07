‘Handhaving lastig zonder landelijke mondkapjesplicht’

De Nederlandse BOA Bond vindt het „onnodig ingewikkeld” dat er nu lokale verschillen zijn in het dragen van mondkapjes. Dat maakt het moeilijk te handhaven, zegt voorzitter Ruud Kuin tegen BNR Nieuwsradio. Een landelijke richtlijn zou beter zijn, suggereert hij.

Kuin noemt het „typisch Nederlands dat het weer aan het lokale bestuur wordt overgelaten. Ze zijn het gewoon niet eens. En dan hebben ze het over ‘maatwerk lokaal’ - ik denk dat dat onzin is. Waarom zou een drukke winkelstraat in Nijmegen anders zijn dan in Amsterdam?” De plaatselijke mondkapjesplicht zal „tot een hoop discussie en gedoe gaan leiden”, denkt hij en hij vreest dan ook „dat er agressie gaat ontstaan”.

Kuin denkt dat het voor zowel de boa’s als voor het publiek beter zou zijn om overal op drukke plaatsen een mondkapje verplicht te stellen. Dan is dat „uniform, eenvoudig en eenduidig” en dat is volgens hem beter voor het draagvlak en de handhaafbaarheid.