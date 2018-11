Handhavers Rotterdam uitgerust met bodycam

Vijftig handhavers in Rotterdam-Zuid worden vanaf donderdag bij wijze van proef uitgerust met een bodycam. Later gaan ook handhavers in andere delen van Rotterdam de camera testen.

De proef loopt tot eind 2019. Aan de hand van de resultaten bepaalt de gemeente of de bodycam onderdeel wordt van de standaarduitrusting van alle handhavers.

Een bodycam is een kleine draagbare camera die aan het uniform van de handhaver vastzit. Als een situatie op straat escaleert kan de handhaver beelden opnemen. Alle beelden op de bodycam zijn met encryptie beveiligd en en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd.