„Handhaaf veroordeling oud-premier Curaçao”

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd de veroordelingen van Gerrit Schotte en zijn levenspartner Cicely van der Dijs in stand te laten. Schotte werd vorig jaar in hoger beroep door het hof in Willemstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen. Ook mag hij van de rechter vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen. Zijn partner kreeg een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens witwassen.

Beiden stelden beroep in cassatie in bij de Hoge Raad der Nederlanden. Schotte heeft onder meer vraagtekens gezet bij het bewijs voor de ambtelijke omkoping. De door het hof opgelegde straffen waren gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Schotte heeft zijn handen tijdens de strafzaak in onschuld gewassen. Alles wat hij deed, vond hij zelf, was het ophalen van geld en donaties voor zijn partij, MFK. Volgens Schotte verlangde niemand enige tegenprestatie.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.