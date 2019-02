Handgranaten ontploffen in Zwolse woonwijk

Twee explosies in Zwolle hebben dinsdagmorgen vroeg auto’s en huizen in een woonwijk beschadigd. Vermoedelijk gaat het om twee handgranaten die zijn ontploft, zegt de politie. Buurtbewoners reageerden geschrokken op de ontploffingen in de Hanselaarmate.

Vanwege het onderzoek heeft de politie de straat afgezet en wordt met een drone de omgeving verkend.

Volgens het regionale dagblad De Stentor waren de ontploffingen in de buurt van een huis waar een Zwolse horecaondernemer vaak verblijft. Bij zijn café Bruut werd vorig jaar een granaat aan de deurklink aangetroffen. De politie wil de berichtgeving niet bevestigen.