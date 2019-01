Handgranaten in straten leden motorclub

In straten in de Limburgse dorpen Echt en Holtum heeft de politie dinsdagochtend handgranaten gevonden. Ze lagen in straten waar leden van een motorclub wonen, aldus een woordvoerster van de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

De explosieven zijn gevonden in een tuin voor een woning aan de Velgraafweg in Holtum en bij een woning aan de Cypresstraat in Echt. In beide straten wonen leden van een motorclub. De straten zijn afgezet. De politie is een buurtonderzoek gestart.

Een maand geleden vond de politie een handgranaat in de tuin van de woning van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers in Nieuwstadt, bij Sittard. Ramakers nam dinsdagochtend poolshoogte voor de woning in Holtum, waar een handgranaat werd gevonden. Hij sprak er even met enkele politiemensen.

Volgens regionale media zijn de handgranaten gevonden bij woningen van motorclub Bandidos. Maar de politie gaat hier niet op in en houdt het op een zogenoemde OMG (Outlaw Motorcycle Gang).

Dinsdagmiddag is er spoedoverleg tussen de betrokken gemeenten (Sittard-Geleen en Echt-Susteren) en politie en justitie over de ontstane situatie. Een maand geleden stelde burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren een noodverordening in rond de woning van Harrie Ramakers, toen daar een handgranaat werd gevonden. Deze noodverordening werd pas enkele dagen geleden ingetrokken.