Handgranaten in straten leden motorclub

In straten in de Limburgse dorpen Echt en Holtum heeft de politie dinsdagochtend handgranaten gevonden. Ze lagen in tuinen bij woningen. In beide straten wonen leden van een motorclub, aldus een woordvoerster van de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.

De politie kreeg rond 09.00 uur een melding van de vondst van een handgranaat in een tuin voor een woning aan de Velgraafweg in Holtum. Een half uur later hoorde de politie dat een handgranaat was gevonden bij een woning aan de Cypresstraat in Echt.

De handgranaat in Holtum lag bij de woning van een lid van een motorclub. Het explosief in Echt lag bij een woning in de straat waar een lid van een motorclub woont, maar niet voor diens huis, aldus een woordvoerster van de politie.

De politie heeft de straten waar de handgranaten werden gevonden, afgezet. Of er een verband bestaat tussen beide zaken, kon de politie dinsdagochtend nog niet zeggen.

Een maand geleden vond de politie een handgranaat in de tuin van de woning van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers in Nieuwstadt, bij Sittard. Ramakers nam dinsdagochtend poolshoogte voor de woning in Holtum, waar de handgranaat werd gevonden. Hij sprak er even met enkele politiemensen.