Handgranaten in Limburgse tuinen gevonden

C or r e c t i e wegens onjuiste aan het ANP verstrekte informatie door politie: Cypresstraat ipv Cyprusstraat in 1e alinea

HOLTUM (ANP) - In tuinen van woningen aan de Cypresstraat in Echt en de Velgraafweg in Holtum zijn dinsdagochtend handgranaten gevonden. Een van de handgranaten lag bij de woning van een lid van een motorclub in Holtum, aldus de politie.

De politie heeft de straten waar de handgranaten werden gevonden, afgezet.

De politie bekijkt om wat voor handgranaten het gaat en hoe die uit de tuin kunnen worden verwijderd.

Een maand geleden vond de politie een handgranaat in de tuin van de woning van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers in Nieuwstadt, bij Sittard. Of er een verband bestaat, is niet bekend.