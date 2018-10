Handgranaten blijven opduiken

De vondst van drie handgranaten in twee dagen tijd in Amsterdam is meer dan opvallend, maar het past volgens de politie helaas in het beeld van de laatste paar jaar waarin de explosieven geregeld opdoemen bij bedrijven, winkels of op straat. „Je moet er niet over nadenken dat zo’n ding wordt gevonden door voorbijgangers of kinderen die niet weten hoe ze er mee om moeten gaan”, zegt een politiewoordvoerder. „De meeste zijn binnen 50 meter dodelijk.”

De politie waarschuwt dan ook een handgranaat nooit aan te raken. „Je moet er uiterst voorzichtig mee zijn.”

Vooralsnog is er volgens de politie geen link tussen de drie explosieven, waarvan er twee in Amsterdam-Zuidoost lagen en een in Oud-Zuid. Eerder werden ook al bij andere horecazaken in de hoofdstad handgranaten gevonden.

De politie heeft er veel werk aan. „De omgeving wordt altijd groot afgezet en het duurt uren voordat we weer weg zijn. Er moet een specialist naar kijken en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moet ter plaatse komen.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet onlangs weten dat er sinds begin vorig jaar in heel Nederland zestien incidenten zijn geweest met handgranaten bij (horeca)bedrijven. Tien keer ontplofte er een granaat. Criminelen gebruiken de methode om ondernemers onder druk te zetten; in veel gevallen werden de zaken na de vondst van een explosief gesloten.

De gemeente Amsterdam sluit niet meer automatisch een zaak waar een explosief wordt gevonden. De burgemeester bekijkt dit per geval. Sindsdien zou het aantal van dergelijke incidenten zijn gedaald.

Volgens wapenexperts is het voor criminelen relatief makkelijk en goedkoop om aan handgranaten te komen. De explosieven, veelal afkomstig uit voormalig Joegoslavië, zouden al voor enkele tientallen euro’s per stuk te koop worden aangeboden.