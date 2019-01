Handgranaten bij woningen leden motorclub

Onbekenden hebben dinsdagochtend bij woningen van leden van een motorclub in de Limburgse dorpen Echt en Holtum handgranaten neergelegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD heeft de handgranaten verwijderd en meegenomen, liet de politie dinsdagmiddag weten. Voor beide straten is een noodverordening afgekondigd.

Volgens regionale media en getuigen zijn de handgranaten gevonden bij woningen van leden van de Bandidos. Maar de politie gaat hier niet op in en houdt het op leden van een zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang (OMG).

In Echt vond een vrouw de granaat in haar voortuintje. Zij nam het explosief volgens de politie mee naar binnen. Toen ze besefte dat het om iets gevaarlijks ging, pakte ze de granaat op en legde deze achter de woning, aldus de politie. De vrouw woont volgens de politie naast iemand die lid is van een OMG.

De andere handgranaat werd gevonden in de voortuin van een lid van de Bandidos in het dorpje Holtum. Deze man, zoon van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers, heeft inmiddels een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Hij is woedend, omdat zijn kinderen in huis sliepen toen „een laffe hond” een granaat in zijn voortuin legde, laat hij op Facebook weten.

Een maand geleden stelde burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren een noodverordening in rond de woning van Harrie Ramakers in Nieuwstadt, toen daar ook al een handgranaat werd gevonden. Deze noodverordening werd pas enkele dagen geleden ingetrokken.

Wie die handgranaten er heeft neergelegd en waarom, weet de politie niet.