AMSTERDAM (ANP).De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de handgranaat verwijderd die zaterdagmorgen werd ontdekt voor een bedrijfspand aan het IJsbaanpad in Amsterdam. De politie onderzoekt hoe het explosief er terecht is gekomen.

In het pand is een sportschool gevestigd.

In Amsterdam zijn de afgelopen maanden vaker handgranaten neergelegd bij onder meer een Vlaamse friettent in het centrum, een restaurant in Slotervaart en een schoonmaakbedrijf op de Johan Huizingalaan.