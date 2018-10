Opnieuw is een handgranaat onschadelijk gemaakt in Amsterdam. De politie vond het explosief na een melding over knallen in een voetgangersgebied op het Bijlmerplein. Het is al de derde handgranaat die in de hoofdstad wordt aangetroffen in twee dagen tijd.

De oorzaak van de knallen die zijn gehoord is onduidelijk. Het onderzoek leverde geen kogelgaten of hulzen op. Nadat was vastgesteld dat het om een echte handgranaat ging, hebben medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hem onschadelijk gemaakt en afgevoerd.

De recherche bestudeert camerabeelden van het gebied om erachter te komen hoe het explosief er is terecht gekomen. Voor zover bekend is er geen verband tussen de drie incidenten, waarvan er twee in Zuidoost waren en een in Oud-Zuid.