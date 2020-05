Handgranaat onder auto ontmanteld in Groningen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft maandag in de Groningse wijk Corpus den Hoorn een handgranaat ontmanteld. De EOD kwam in actie nadat er onder een auto aan de Paracelsusstraat een onbekend voorwerp was gevonden. De politie zette de straat af en meldde na de komst van de dienst dat er mogelijk sprake was van een al dan niet echte handgranaat.

Ondertussen was er al contact gezocht met omwonenden. Onderzoek van de EOD leverde op dat er sprake was van een echt explosief waarna de handgranaat werd ontmanteld. Het voorwerp wordt onderzocht op sporen. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wie de handgranaat heeft geplaatst.