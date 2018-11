„Handgranaat kost tussen 5 en 20 euro”

Dat er steeds meer handgranaten worden gevonden op straat in Amsterdam, komt doordat de prijs van die explosieven laag ligt: tussen de 5 en 20 euro. „Dat is bijna niets”, zegt de Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg in een interview op AT5.

Volgens Aalbersberg zijn de granaten, van Joegoslavische of Russische makelij, behalve goedkoop ook makkelijk te krijgen op de zwarte markt. Hij spreekt van „een grof en geniepig middel” en zegt zich de ongerustheid van Amsterdammers te kunnen voorstellen. „Handgranaten horen bij oorlog, niet in een stad.”

Dit jaar zijn er al veertien handgranaten gevonden bij Amsterdamse horecazaken, de laatste in de afgelopen nacht bij een eethuis aan het Bijlmerplein. De korpschef denkt dat ze worden neergelegd als dreiging voor de eigenaren van die zaken.

Dat er nog niemand is opgepakt, kan Aalbersberg wel verklaren. „Een handgranaat is klein, je ziet ’m niet. Je loopt ’s avonds laat over straat en als niemand je ziet leg je ’m neer en je loopt door. De kans dat iemand dat ziet, is heel klein.” Camerabeelden in het donker zijn vaak niet scherp.