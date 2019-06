De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is zaterdagochtend naar het Utrechtse dorp Hei- en Boeicop gegaan omdat daar een handgraat was aangetroffen. De politie zette de omgeving uit voorzorg af. Het explosief was volgens omwonenden aan een deurklink gehangen. Een politiewoordvoerster heeft dat niet bevestigd. Wie de handgranaat heeft achtergelaten en waarom, is nog onduidelijk.

De EOD heeft het explosief meegenomen.