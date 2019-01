In een tuin van een woning aan de Velgraafweg in het Limburgse dorpje Holtum is dinsdagochtend een handgranaat gevonden. De politie heeft de straat in het centrum van Holtum afgezet en stelt een onderzoek in.

Meer bijzonderheden kon een woordvoerder van de politie dinsdagochtend nog niet geven.

Een maand geleden vond de politie een handgranaat in de tuin van de woning van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers in Nieuwstadt, bij Sittard. Of er een verband bestaat, is niet bekend.