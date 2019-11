Handgranaat gevonden in stadhuis Haarlem

Het verdachte object dat is aangetroffen op de trap voor het stadhuis van Haarlem lijkt volgens de politie een handgranaat te zijn. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp inmiddels weggehaald.

Na de vondst woensdagmiddag werd het stadhuis aan de Grote Markt ontruimd, maar kort na 17.00 uur werd het gebouw weer vrijgegeven. Ook de afzettingen in de omgeving werden opgeheven.

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt al geruime tijd beveiligd, omdat hij wordt bedreigd. Uit welke hoek die dreiging komt is niet bekend. De politie kan niet zeggen of er een verband is met de vondst van de vermoedelijke handgranaat.

Burgemeester Jos Wienen noemt het neerleggen van een handgranaat woensdag bij het stadhuis van Haarlem „uitermate kwalijk en ontoelaatbaar”. Het explosief was woensdagmiddag achtergelaten op de trap voor het stadhuis en later weggehaald door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Wienen maakte in een verklaring duidelijk dat hij geschokt was, zeker omdat het stadhuis „symbool van de lokale democratie en het lokale bestuur” is.