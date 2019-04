In een pand aan de Eerste Coehoornstraat in Amsterdam is een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt de situatie.

De handgranaat werd vastgeplakt gevonden op een brievenbus, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie heeft de nabijgelegen Czaar Peterstraat afgezet.