Handgranaat gevonden in Amstelveen

Bij een wooncomplex in Amstelveen is zaterdag een handgranaat gevonden, meldde de politie. In de middag was een voorwerp aangetroffen in de Lindenhof dat leek op een granaat en na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de politie bleek inderdaad dat het om zo’n explosief ging.

De EOD heeft de handgranaat verwijderd en er is forensisch onderzoek verricht. Rechercheurs gaan nu verder met onderzoek naar de herkomst van de granaat. Volgens de politie is het geen bijzondere locatie.

De Lindenhof was afgezet met linten maar de nabije woningen hoefden niet ontruimd te worden. Wel kregen sommige bewoners het advies om binnen te blijven.