Handgranaat gevonden bij hotel Amsterdam

Voor een hotel aan de Korte van Eeghenstraat in Amsterdam, vlakbij het Vondelpark, is in de nacht van dinsdag op woensdag een handgranaat gevonden. Een medewerker hoorde gerommel bij de voordeur en trof buiten het explosief aan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de handgranaat ontmanteld en verwijderd.

Het vermoeden bestaat dat de handgranaat is gegooid door één persoon. Die ging er op een snorfiets of scooter vandoor. De politie heeft een signalement van deze man op internet gezet.

De afgelopen tijd zijn bij verschillende horecazaken in Amsterdam handgranaten gevonden. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband met het explosief dat afgelopen nacht werd aangetroffen bij een bedrijfspand aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Of dat ook een handgranaat was, kon een woordvoerder niet zeggen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet onlangs weten dat er sinds begin vorig jaar zestien incidenten zijn geweest met handgranaten bij (horeca)bedrijven. Tien keer ontplofte er een granaat. Criminelen gebruiken de methode om ondernemers onder druk te zetten.

In Amsterdam is besloten een zaak waar een explosief wordt gevonden niet meer automatisch te sluiten. Sindsdien zou het aantal van dergelijke incidenten zijn gedaald.