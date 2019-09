Handgranaat gevonden bij discotheek Amsterdam

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zaterdagochtend een handgranaat opgeruimd voor de Amsterdamse discotheek The Box. Dat zegt een politiewoordvoerder. De handgranaat werd om 04.30 uur gevonden voor de ingang van de uitgaansgelegenheid.

Het onderzoek aan de Mekongweg nabij station Amsterdam-Sloterdijk is nog in volle gang. Nadat het explosief was gevonden, werd de straat afgezet.

Wie het explosief voor de discotheek heeft neergelegd en wat het motief was, onderzoekt de politie nog.