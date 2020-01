Handgranaat bij wooncomplex burgemeester Maasdriel

Tientallen bewoners van een appartementencomplex in het Gelderse Kerkdriel, dat deel uitmaakt van de gemeente Maasdriel, hebben hun huis moeten verlaten vanwege de vondst van een handgranaat. Onder de geëvacueerden is burgemeester Henny van Kooten, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Tegen het Brabants Dagblad zegt de burgemeester dat hij niet uitsluit dat de granaat een waarschuwing aan zijn adres is. „Ik zou niet weten voor wie hij anders bedoeld is.” De veiligheidsregio kan nog niet zeggen of er verband is. De handgranaat is aangetroffen in het steegje tussen het winkelcentrum en een wooncomplex.

De bewoners van het appartementencomplex zijn opgevangen in het gemeentehuis. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.