Handgranaat Amsterdam verwijderd en afgevoerd

De handgranaat die vrijdag werd aangetroffen in een appartementencomplex in Amsterdam is veilig verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het explosief wordt gebracht naar een plek waar het veilig tot ontploffing gebracht kan worden.

De handgranaat werd vrijdagochtend door een omwonende gevonden aan de Eerste Coehoornstraat in de hoofdstad. Deze was vastgeplakt op een gevel met brievenbussen bij de entree van het complex.

De vondst leidde ertoe dat de politie de directe omgeving van de straat afzette.