Handenvol werk voor politie Rotterdam tijdens jaarwisseling

De politie Rotterdam heeft tijdens de jaarwisseling 59 mensen aangehouden voor onder meer het belagen van agenten, het inbreken in auto’s en het plegen van geweld. Zeker 26 auto’s zijn in brand gestoken, waarvan 14 in Rotterdam-Zuid.

In de oudejaarsnacht waren er zeven incidenten waarbij de politie werd belaagd en aanhoudingen werden verricht. Verder trof de politie in een huis aan de Sumatraweg een zwaargewonde man aan. Het is niet bekend wat precies is gebeurd. Wel heeft de politie twee mensen opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Rond 04.00 uur vonden agenten op de Groenedijk in Dordrecht een neergestoken man. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen horen.

Verder werden op het Koninginnehoofd in Rotterdam verkeersregelaars belaagd en kregen ME’ers op de Riederlaan zwaar vuurwerk naar het hoofd gegooid. Van een politievoertuig werd een raam ingeslagen.