Handchirurgen: pas op met klussen in quarantaine

Handchirurgen vrezen een toename van het aantal klusongelukken doordat veel mensen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak. In deze tijd van quarantaine en sociale onthouding slaan heel wat mensen aan het klussen in en rond het huis, zeker nu het voorjaar is aangebroken. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) roept iedereen die met gereedschap in de weer gaat op zich goed voor te bereiden.

„Neem alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig in acht, draag veiligheidskleding en een veiligheidsbril, gebruik alleen goed functionerend gereedschap waar u ervaring mee hebt en neem de tijd”, drukt de vereniging klussend Nederland op het hart. Want ziekenhuizen kunnen een toestroom van patiënten met handverwondingen niet gebruiken, aangezien ze onder steeds grotere druk staan om mensen die het coronavirus hebben opgelopen te helpen.

Voorzitter Mick Kreulen wijst erop dat ook de nazorg bij een handtherapeut, die vaak lang en intensief is, wordt bemoeilijkt nu de zorg het zeer druk heeft en mensen afstand van elkaar moeten houden. Hij wijst erop dat handletsel vaak ernstige gevolgen heeft. „Het kan leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid of zelfs blijvende invaliditeit. Onervarenheid en onhandigheid met gereedschap, onvoldoende voorbereiding, haast en onoplettendheid blijken de voornaamste oorzaken.”