HAN-hogeschool wint kwakzalverij-prijs

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is dit jaar uitgeroepen tot kwakzalver van het jaar. Het opleidingsinstituut krijgt de zogenoemde Meester Kackadorisprijs, beter bekend als de kwakzalversprijs. Dat maakte de Vereniging tegen de Kwakzalverij vrijdag bekend.

Volgens de vereniging bevordert de hogeschool de kwakzalverij wegens het aanbieden van twee opleidingen „in kwakzalversmethoden”. Het gaat om de studies Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Verpleegkundige Complementaire Zorg.

De vereniging begrijpt niet dat de instantie die de kwaliteit van hoger onderwijs toetst de opleiding NLP, die onder meer gaat over effectief communiceren en persoonlijk leiderschap, goedgekeurd heeft. „Het was Emile - Tsjakka - Ratelband die in de jaren 80 het NLP in ons land introduceerde met zijn boek De Vuurloper”, aldus de vereniging.

Ook worden vraagtekens gezet bij de opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg, die onderdelen bevat als haptonomie, centeren, ademhalingsoefeningen, massage en aromazorg en onder leiding staat van de helderziende Martine Busch. Zij is verbonden aan het parapsychologische Van Praag Instituut.

De prijs voor kwakzalver van het jaar bestaat uit een kunstwerk en een diploma en wordt zaterdag uitgereikt tijdens een symposium.