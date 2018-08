Halve maandsom regen in het westen

Stevige regen- en onweersbuien hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatselijk in het westen van het land meer dan een halve maandsom regen achtergelaten.

In het Zuid-Hollandse dorp Stellendam viel volgens het weerbureau Weeronline 53 millimeter regen en in Hellevoetsluis 46 millimeter. In het Noord-Hollandse Bergen werd er 51 millimeter genoteerd. Normaal valt in het westen in heel augustus circa 90 millimeter. Naast de regenval kwam het tot fel onweer met inslagen. Aan de westkust was het stormachtig met in IJmuiden een zware windstoot van 90 kilometer per uur.

Het neerslagtotaal kan komende uren in het westen verder oplopen naar ruim 60 millimeter, aldus het weerbureau. In het hele land komen buien voor, maar in de kustgebieden zijn de buien, dankzij de voeding van het relatief warme zeewater, extra pittig. Er is kans op onweer en windstoten van 60-75 kilometer per uur.