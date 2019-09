Halve maandsom regen in Groningen

Het onstuimige herfstweer van zondag heeft een flinke portie regen opgeleverd. In de provincie Groningen viel regionaal liefst 40 millimeter, meldt Weeronline. Dat is net zoveel als normaal in een halve septembermaand valt.

De meeste regen viel in de Groningse plaatsen Delfzijl, Ten Boer en Bedum, met circa 45 millimeter sinds de nacht van zaterdag op zondag. Elders in het noorden en midden van het land werd 20 tot 35 millimeter gemeten. Overigens is het in Groningen al de hele maand nat: sinds 1 september viel regionaal ruim 150 millimeter - het hoogste aantal van Nederland sinds 1 september.

In het zuidoosten van Brabant en Midden-Limburg was het beduidend minder nat dan in het noorden. Daar is de hele maand slechts 30 tot 40 millimeter gevallen. Ter vergelijking: normaal valt in september gemiddeld over Nederland 78 millimeter.