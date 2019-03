Halve eeuw Marokkaanse migratie in beeld

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de eerste Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland kwamen. Destijds waren het er een paar duizend. Inmiddels wonen in ons land zo’n 400.000 mensen met een Marokkaanse achtergrond. Vrijdag opent een expositie in De Duif in Amsterdam die vertelt over de geschiedenis van een halve eeuw migratie van Marokkanen in Nederland.

Volgens de initiatiefnemers, verenigd in het landelijk platform ‘Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een gedeelde geschiedenis’ is er veel veranderd in de afgelopen decennia. „Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige de maatschappelijke en politieke debatten over integratie en burgerschap ook vandaag de dag nog”, constateren ze. „In onze ogen wordt de aanwezigheid en positie van Marokkaanse Nederlanders vooral geproblematiseerd met als gevolg een negatief en eenzijdig beeld.” Met de expositie en andere initiatieven in dit herdenkingsjaar willen de organisaties tegenwicht bieden aan dit beeld.

De reizende tentoonstelling bestaat onder meer uit verhalen van migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en publicaties. Ook vertellen Marokkaanse Nederlanders uit de sport,- kunst- en schrijverswereld hun verhaal.

De expositie is de komende tijd op verschillende plekken in de hoofdstad te zien en gaat daarna door naar andere plaatsen in ons land, zoals Geleen, Maastricht, Den Haag, Veenendaal, Utrecht, Rotterdam, Leeuwarden en Venlo.

Tientallen Marokkaanse organisaties hebben meegewerkt, waaronder EMCEMO, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Stichting Marokkaanse Ouderraad en Tumba.