Halsema: wonder hoe Amsterdammers afstand houden in krappe ruimte

„In Amsterdam heeft zich een wonder voltrokken, als je kijkt hoe dichtbevolkt de stad is en over hoe weinig ruimte we beschikken.” Met die woorden doelt burgemeester Femke Halsema op de Amsterdammers die zich over het algemeen goed houden aan de coronamaatregelen. Desondanks hebben politie en handhavers van de gemeente de afgelopen tijd meer dan 1200 boetes uitgedeeld. Daarnaast gaven ze bijna 2400 waarschuwingen aan mensen die de regels overtraden, zei Halsema tegen de gemeenteraad.

De meeste boetes gingen naar jongeren, die de meeste moeite hebben de richtlijnen te volgen die ervoor moeten zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt.

Halsema waarschuwde dat de komende tijd een strijd om ruimte kan ontstaan in de hoofdstad. „Door horeca, voetgangers, fietsers. We moeten goed nadenken over hoe we dat doen.”

Wie zich niet houdt aan de coronamaatregelen riskeert een boete van 390 euro.