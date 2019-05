Halsema wil geen alcoholverbod op de gracht

Er komt geen verbod op het drinken van alcohol op boten in de Amsterdamse grachten. Een verzoek aan het stadsbestuur om bepaalde delen op het water in de hoofdstad aan te wijzen als gebied waar geen alcohol geschonken dan wel gedronken mag worden, vindt burgemeester Femke Halsema niet wenselijk.

Een verbod invoeren is juridisch lastig en vindt de burgemeester niet proportioneel. Zij wil de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet aanpassen om zo gebruik van alcohol op passagiersvaartuigen te verbieden. Volgens Halsema is de ernst, omvang en urgentie van de overlast door het alcoholgebruik niet van dien aard, dat er nu reden is om een alcoholverbod in de APV op te nemen.

Extreme alcoholoverlast op het water wil het college al met de beschikbare instrumenten bestrijden. Ook gezien de beperkte middelen om te handhaven vindt de burgemeester dat een passender antwoord dan een totaalverbod.