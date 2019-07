Halsema wil ban op lachgas uit bakfiets

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zit in haar maag met bakfietsen van waaruit lachgas wordt verkocht. Het bedrijf dat dit doet, Ufogas, omzeilt de ventvergunning door zich voor te doen als koeriersbedrijf.

Halsema riep maandag in Het Parool het kabinet op om te gaan optreden tegen het vrij verkrijgen van lachgas. Zij, maar ook haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb wil dat het gas uit de Warenwet wordt geschrapt en weer wordt ondergebracht in de Geneesmiddelenwet. Sinds juli 2016 valt lachgas namelijk onder de Warenwet en is daardoor vrijelijk verkrijgbaar.

Ufogas bedient vanuit dertien bakfietsen, die staan op onder andere Leidse- en Rembrandtplein en de Reguliersdwarsstraat het uitgaanspubliek. Volgens de website van het bedrijf moet de ballon eerst online worden besteld, maar wordt deze gelijk uitgeleverd. De verkoop vindt echter plaats door het koeriersbedrijf Deliverbro’s, dat in handen is van dezelfde eigenaar als Ufogas. Na de verkoop van een ballon mag het ‘verkooppunt’ er slechts 15 minuten staan, maar door regelmatige verkopen blijft de verkoop op één punt.

Burgemeester Halsema onderzoekt ook wat Amsterdam zelf kan ondernemen om de verkoop van lachgas uit bakfietsen aan banden te leggen. „We kijken naar juridische mogelijkheden,” aldus haar woordvoerder. „Het aanpassen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) behoort tot de mogelijkheden. Ook wordt gekeken of we de ventvergunning zo moeten aanpassen zodat we meer grip krijgen op straathandel.”

In Rotterdam besloot burgemeester Aboutaleb midden juli de APV zo aan te passen dat lachgas niet meer mag worden verkocht binnen een straal van 500 meter van evenementen. Op het strand van Nesselande en in de omgeving daarvan is ook een ventverbod op de verkoop van lachgas ingesteld. De komende maanden onderzoekt de havenstad of meer gebieden in aanmerking komen voor een verbod op lachgasverkoop.

Voor de woordvoerder van Aboutaleb is het niet duidelijk of in Rotterdam de verkoop ook wordt omzeild door verkopers die zich voordoen als koeriers.