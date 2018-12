Halsema: We koesteren viering Chanoeka

Op de Dam in Amsterdam is dinsdagavond het Joodse feest Chanoeka gevierd. Burgemeester Halsema ontstak daarbij het licht van de negenarmige kandelaar.

Pas twaalf jaar geleden werd voor het eerst Chanoeka gevierd op de Dam, memoreerde Halsema in haar toespraak. „Inmiddels koesteren we deze nieuwe traditie, als een van de weinige openbare manifestaties in Amsterdam van onze Joodse bewoners. Met Chanoeka viert u de overwinning van een onderdrukt volk op z'n overheersers. Chanoeka vertelt ons: wees niet bang.”

Chanoeka Amsterdam

Ook minister Slob (ChristenUnie) was aanwezig bij de viering op de Dam.