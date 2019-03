Halsema: We doen alles wat nodig is

Burgemeester Femke Halsema zegt dat Amsterdam alles doet om te zorgen dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum opstapt. „We moeten ons houden aan de grenzen van de democratische rechtsstaat, maar zoeken wel de randen op”, aldus Halsema in antwoord op zorgen vanuit de gemeenteraad.

Sluiten van de school ligt niet binnen de macht van het college, dat ligt in Den Haag, herhaalde Halsema. En het opleggen van een gebiedsverbod aan de omstreden schoolbestuurders, zoals bepleit door Forum voor Democratie, is aan de minister van Veiligheid en Justitie.

De burgemeester gaf aan de frustratie van veel partijen over de kwestie te delen. „Er is een groot verschil tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Wij voelen ons verantwoordelijk, maar daarmee houden de bevoegdheden geen gelijke tred. En dat frustreert.” Wel zei ze blij te zijn met de vele mensen uit de moslimgemeenschap die in deze kwestie zijn opgestaan. „Dat kost moed”, aldus Halsema.

Woensdagavond zijn Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman bij een informatieavond over het Cornelius Haga Lyceum, bedoeld voor ouders, kinderen en andere mensen met vragen. Een eerdere poging om zo’n bijeenkomst te houden strandde dinsdagavond. Het zaaltje was veel te klein voor de toeloop van belangstellenden, wat ontaardde in chaotische taferelen. Daarom werd de bijeenkomst afgelast.