Halsema vreest risico’s lokaal vuurwerkverbod

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vreest grote risico’s voor handhavers en politie als er een lokaal verbod komt op het afsteken van vuurwerk. Ze wil dat er een landelijk verkoop- en distributieverbod komt. Zolang dat er niet is, kan iedereen volgens haar overal vuurwerk kopen en breng je de mensen die ertegen moeten optreden in een „buitengewoon lastige positie”.

Halsema riep de Amsterdamse gemeenteraad, waarvan een meerderheid het afsteken van vuurwerk wil verbieden, dan ook op druk uit te oefenen op de partijen in de Tweede Kamer om een landelijk verkoopverbod te verwezenlijken.

De burgemeester vindt ook dat er iets moet gebeuren gezien de schade door vuurwerk en het geweld tegen handhavers en politie. Ze reageerde hiermee op een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, die wil dat de gemeenteraad zo snel mogelijk instemt met een afsteekverbod tijdens de jaarwisseling.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren bleef ondanks het betoog van de burgemeester bij zijn voorstel. Hij verwacht dat als er een lokaal afsteekverbod komt, zo’n 80 procent van de inwoners zich hier wel aan zal houden. Dat maakt het volgens hem makkelijker voor de politie om te handhaven op de overtreders. Halsema zei ook wel te geloven dat veel mensen het verbod zullen naleven. „De vraag is welk effect heeft het op mensen die te kwader trouw zijn. Die eigenlijk vuurwerk gebruiken om in containers of naar mensen te schieten.”

De meeste partijen spraken wel hun wens uit om vuurwerkshows te organiseren op meerdere plekken in de stad voor Amsterdammers die er wel plezier aan beleven.

Halsema zei in elk geval niets te voelen voor het invoeren van vuurwerkzones, zoals in Rotterdam afgelopen jaarwisseling. „Dat heeft totaal niet gewerkt.”