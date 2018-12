Halsema: vertrouwen brandweer moet hersteld

Het vertrouwen tussen de korpsleiding en de medewerkers van de Amsterdamse brandweer moet hersteld worden. Om dat te bereiken moet het overleg tussen de ondernemingsraad (or) en de korpsleiding weer goed op gang komen en nieuwe maatregelen worden getroffen die het onderlinge vertrouwen verbeteren.

Dat is de reactie van burgemeester Femke Halsema op een rapport van Peter van Uhm, die onderzoek heeft gedaan naar de verstoorde werkverhouding binnen de organisatie. Van Uhm onderstreept nog een keer dat er een impasse is ontstaan tussen de or en de leiding en dat er geen onderling vertrouwen meer is.

Hij adviseert dat de partijen opnieuw om tafel gaan en samen reflecteren op de ontstane situatie, iets dat Halsema onderschrijft. „Kom uit die loopgraven allemaal. We zijn aan het werk voor de veiligheid van de Amsterdamse inwoners en dan kunnen we ons niet te veel emoties veroorloven”, zei ze tegen de Amsterdamse zender AT5.

Van Uhm werd in augustus gevraagd de Amsterdamse brandweer te helpen de problemen rond de modernisering en de daarmee gepaard gaande bedreigingen en onrust in het korps aan te pakken. Zo werd de brandweercommandant Leen Schaap eerder met de dood bedreigd, vermoedelijk door iemand uit zijn eigen korps. Hij zei eerder dat de sfeer binnen het korps verziekt is.

De afgelopen tijd heeft Schaap maatregelen getroffen als mensen binnen het korps zich niet hielden aan regels en integriteitscodes, zoals in het ergste geval ontslag. Halsema steunt zijn aanpak en noemt het maatregelen „die noodzakelijk waren”. Volgens haar moeten er grenzen worden blijven gesteld aan wangedrag, maar ze heeft er vertrouwen in dat tegelijkertijd het vertrouwen herstel kan worden.