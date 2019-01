Halsema verbaasd over slopen op ADM-terrein

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is verbaasd dat de eigenaar van het ADM-terrein direct na de ontruiming is begonnen met slopen en het kapotmaken van achtergebleven bezittingen. „We hadden een afspraak dat bewoners tot en met vrijdag de gelegenheid hadden om hun boeltje alsnog te pakken”, zei ze in een debat met de gemeenteraad.

De eigenaar, Chidda Vastgoed, is volgens Halsema desondanks maandagnacht meteen gaan huishouden op het terrein. „Dat is erg jammer en we hebben ons hierover erg verbaasd.” De burgemeester benadrukte dat, afgezien van de afspraak over het kunnen ophalen van de spullen, het niet is toegestaan andermans spullen te verwoesten.

Het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied werd 21 jaar geleden gekraakt. De Raad van State bepaalde vorig jaar al dat de ongeveer 130 bewoners weg moesten van het 45 hectare grote terrein.